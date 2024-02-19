Karabük'te kavşakta kaza: 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karabük'te kavşakta kaza: 1 kişi yaralandı

Karabük\'te kavşakta kaza: 1 kişi yaralandı

Karabük'ün Organize Sanayi Kavşağında meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil kavşaktan dönüş yaparken başka bir araçla çarpıştı. Kazada, çarpışmanın etkisiyle 78 AAZ 617 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkışan sürücü kurtarıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi ve Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

19.02.2024 11:25
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Karabük'te kavşaktan dönüş yapan otomobile başka bir aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza Organize Sanayi Kavşağında meydana geldi. T.K. sevk ve idaresindeki 78 AAD 720 plakalı otomobil Eskipazar istikametine seyir halindeyken kavşaktan dönüş yapmakta olan C.D. sevk ve idaresindeki 78 AAZ 617 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 78 AAZ 617 plakalı otomobilin sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılırken sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Karabük'te kavşakta kaza: 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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