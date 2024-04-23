Karabük\'te kayıp kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı

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Karabük'ün Eflani ilçesinde 10 gündür kayıp olan 53 yaşındaki Ramazan Tunç için ekipler tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Eflani ilçesine bağlı Emirler köyü Namazcoğlu Mahallesi'nde ikamet eden Ramazan Tunç'tan 10 gündür haber alamayan ailesi jandarma kayıp ihbarında bulundu. Tunç'un bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Jandarma, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), NAK Arama Kurtarma Derneğinden oluşan 30 kişilik arama kurtarma ekibi Tunç'u bulmak için ormanlık alanda arama ve tarama faaliyetleri başlattı. - KARABÜK