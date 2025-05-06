Karabük'te Kaza: Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Karabük'te Kaza: Genç Kız Hayatını Kaybetti

Karabük\'te Kaza: Genç Kız Hayatını Kaybetti

Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki Afgan genç kız kamyonun çarpmasıyla hayatını kaybetti.

06.05.2025 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki Afganistan uyruklu genç kız kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde meydana geldi. B.Ö. (30) idaresindeki 78 ABS 003 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmek isteyen Afganistan uyruklu Sawita Faizi'ye (18) çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle savrulan Faizi ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Afganistan, Güvenlik, 3-sayfa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te Kaza: Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Davutoğlu: Kişinin kimliğine bakmam bir yolsuzluk varsa karşısındayım Ahmet Davutoğlu: Kişinin kimliğine bakmam bir yolsuzluk varsa karşısındayım
Erdoğan’dan 6.2’lik deprem sonrası yeni hazırlık sinyali Erdoğan'dan 6.2'lik deprem sonrası yeni hazırlık sinyali
Dilek İmamoğlu’na Hayrunnisa Gül sürprizi Dilek İmamoğlu'na Hayrunnisa Gül sürprizi
Şişli’deki cinayetin detayları ortaya çıktı 3 yıl evli kalmışlar Şişli'deki cinayetin detayları ortaya çıktı! 3 yıl evli kalmışlar
Öğretmen, polis, profesör İşte zamlı memur maaşları Öğretmen, polis, profesör! İşte zamlı memur maaşları
Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen mutluluğa ’evet’ dedi Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen mutluluğa 'evet' dedi
Sapık patrondan evine çağırdığı 15 yaşındaki işçiye istismar Sapık patrondan evine çağırdığı 15 yaşındaki işçiye istismar
Fenerbahçe’de Mourinho dahil 16 isimle yollar ayrılıyor Fenerbahçe'de Mourinho dahil 16 isimle yollar ayrılıyor
CHP’li belediye başkanlarından Murat Kurum’a ziyaret CHP'li belediye başkanlarından Murat Kurum'a ziyaret
Dünyaca ünlü yıldız Kadıköy’e geliyor Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev transfer çalımı Dünyaca ünlü yıldız Kadıköy'e geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı
Necip Uysal’dan derbide yılın fair-play hareketi Necip Uysal'dan derbide yılın fair-play hareketi

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 12:59:21. #7.12#
SON DAKİKA: Karabük'te Kaza: Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.