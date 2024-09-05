Karabük\'te Jandarma Kenevir Operasyonu: 5 Kök Ele Geçirildi

Karabük'te jandarma ekipleri düzenlediği operasyonda 5 kök kenevir bitkisi ile 12,9 gram kenevir tohumu ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Merkezde icra edilen faaliyette 1 şahsın ikametinde yapılan adli aramada 5 kök kenevir bitkisi ile 12,9 gram kenevir tohumu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. - KARABÜK
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