Karabük\'te Baba ve Oğlu Kenevir Yetiştirmekten Tutuklandı

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Karabük'ün Yenice ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kenevir bitkisi yetiştiren baba ve oğlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar sonucunda Yenice ilçesinde baba ve oğlunun kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edildi. Düzenlenen operasyonla şahıslar gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, "Kültür Varlıkları Bulmak Amacı ile İzinsiz Olarak Kazı ve Sondaj Yapma" suçunu işleyerek tutuksuz yargılamaları devam eden ve haklarında 3 yıl 15 gün süreli hapis ile yakalama kararı verilen 5 şüpheli jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi. - KARABÜK