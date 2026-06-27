Karabük\'te Kırmızı Işık İhlali: 51 Bin Lira Ceza!

Karabük'te kırmızı ışık ihlali yaparak motosiklete çarpan otomobil sürücüsüne 51 bin lira para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 2 yıl 60 gün süreyle el konuldu.

İddiaya göre, Kadir G. idaresindeki 78 AC 813 plakalı otomobil, Kastamonu-Karabük istikametinde seyir halindeyken kırmızı ışık ihlali yaparak kavşağa girdi. Bu sırada Kılavuzlar Mahallesi yönünden 100. Yıl Mahallesi istikametine yeşil ışıkta kavşaktan geçen, Mısır uyruklu Samir Mujadadi yönetimindeki 78 MA 0860 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü yaklaşık 36,5 metre sürüklendi. Ağır yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hastanenin kırmızı alanında tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza yerinden kaçan sürücü polis ekiplerince yakalanarak polis merkezine götürüldü. Sürücü Kadir G.'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 51 bin lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine ise 2 yıl 60 gün süreyle el konuldu.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - KARABÜK