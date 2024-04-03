Karabük'te komşu dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı
KARABÜK - Karabük'te komşular arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan çiftten, 58 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi 26. Sokak'ta meydana geldi. E.A. isimli şahıs, üst kat komşusu olan Gülseren Yıldırım ve eşi Kemalettin Yıldırım ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine E.A. tüfekle Yıldırım çiftine ateş etti. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kanlar içerisinde yere yığılan Yıldırım çifti yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gülseren Yıldırım yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybederken Kemalletin Yıldırım'ın tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri silahlı saldırganı düzenlediği operasyonla kıskıvrak evinde yakaladı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Karabük'te komşu dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Küçükçekmece'de kimliği belirsiz kişi veya kişiler E-5 Karayolu yanyol üzerinde bulunan otele uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Onlarca kurşunun sıkıldığı sokakta bazı mermiler içerisinde yolcuların da olduğu seyir halindeki metrobüse isabet etti. Ölü ve yaralının olmadığı saldırıda polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Siirt'in Pervari ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olayın ardından Pervari'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Maltepe'de E5 Karayolu'nda seyir halinde olan bir otobüsten bilinmeyen bir nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Otobüs tahliye edilirken dumanların yükseldiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan olaylar sonrası güvenlik güçleri tarafından 29 kişi gözaltına alındı. Vatandaşlar, Dem Parti Van Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının elinden alınmasına tepki gösterdi. Polis, biber gazı ve TOMA'larla müdahale etti. Olaylar nedeniyle esnaf kepenk kapattı.
Rize'nin Hemşin ilçesinde çıkan anız yangını, 24 personel ile müdahale edilerek kontrol altına alındı. Yangının etrafı güvenli hat ile çevrelenmiş olup tehlike arz etmemektedir. Hemşin Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların endişelenmemesi gerektiği belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?