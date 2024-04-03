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Karabük'te komşu dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı

KARABÜK - Karabük'te komşular arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan çiftten, 58 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi 26. Sokak'ta meydana geldi. E.A. isimli şahıs, üst kat komşusu olan Gülseren Yıldırım ve eşi Kemalettin Yıldırım ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine E.A. tüfekle Yıldırım çiftine ateş etti. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kanlar içerisinde yere yığılan Yıldırım çifti yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gülseren Yıldırım yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybederken Kemalletin Yıldırım'ın tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri silahlı saldırganı düzenlediği operasyonla kıskıvrak evinde yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.