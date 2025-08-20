Karabük\'te Kuyumcu Soygunu Engellendi

Karabük'te kuyumcu dükkanını soymaya çalışırken iş yeri sahibi ve çalışan tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana gelen olayda Murat G. (48) isimli şahıs, elinde silah ve yüzünde maske ile kuyumcu dükkanına girdi. Şüpheli, kuyumcu çalışanı Sedat Orhan'a tabancayı doğrultarak cebinden çıkardığı poşete altınları doldurmasını istedi.

Bu sırada dükkanın üst katında bulunan iş yeri sahibi Mustafa Diktepe aşağı inerek silahını çekti. Dükkan sahibi ve çalışanı, soyguncuyu etkisiz hale getirerek elindeki tabancayı aldı. Olayı fark ederek dükkana gelen çevredeki esnaf, şüpheliye müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşların darbettiği soyguncuyu gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK