Karabük\'ün Eskipazar ilçesinde müstakil ev alevlere teslim oldu

Tunceli'de esrarengiz ölüm! Gözaltı kararı verilen kadın doktordan şüpheli uyandıran sözler

Tunceli'de doktor sevgilisiyle balkonda birlikte olurken aşağı düşüp hayatını kaybettiği iddia edilen sağlık memuru Savaş Kazikoğlu ile soruşturmada dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Hakkında gözaltı kararı verilen genç doktor, "Evimde buluştuk, alkol aldık. Savaş ile aramızda bir tartışma çıktı. Bir süre sonra salonun camını açarak balkona çıktım, aniden dengemi kaybettim ve düştüm. Sonra birinin daha yerde olduğunu gördüm. Savaş olduğunu fark ettim" dedi.