Karabük'te orman yangını - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Karabük'te orman yangını

Geniş Video İzle

Karabük'ün Ovacık ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz ekipler sevk edildi. Alevler kısa sürede yayılarak büyürken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 9 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer, 11 pick-up, 4 ilk müdahale aracı ve 81 personel sevk edildi. Kayalık alanlarda hızla yayılan yangına karşı helikopter desteği istenirken dumanlar kentin bir çok noktasından görülüyor.

17.08.2024 02:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te orman yangını

KARABÜK - Karabük'ün Ovacık ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz ekipler sevk edildi.

İlçeye bağlı Beydini ile Alınca Köyü arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak büyürken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 9 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer, 11 pick-up, 4 ilk müdahale aracı ve 81 personel sevk edildi.

Kayalık alanlarda hızla yayılan yangına karşı helikopter desteği istenirken dumanlar kentin bir çok noktasından görülüyor.

Karabük\'te orman yangını
Kaynak: İHA

Orman Yangını, Helikopter, İtfaiye, Karabük, 3-sayfa, Ovacık, Çevre, Doğal Afet, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te orman yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:17 Aydın’da zamanla yarış Gönüllüler ve gazeteciler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu Aydın'da zamanla yarış! Gönüllüler ve gazeteciler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu
22:50 Galatasaray, Konyaspor’u deplasmanda 2-1 yendi Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi
21:13 TBMM’de muhalefetin Can Atalay’la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi TBMM'de muhalefetin Can Atalay'la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi
20:55 İzmir alev alev Mahalleler tahliye edildi, yangın evlere kadar ulaştı İzmir alev alev! Mahalleler tahliye edildi, yangın evlere kadar ulaştı
18:19 TBMM’de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık’a kınama cezası TBMM'de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık'a kınama cezası
11:10 Kuzey Kore, beş yıl aradan sonra kapılarını turistlere yeniden açıyor Kuzey Kore, beş yıl aradan sonra kapılarını turistlere yeniden açıyor
10:49 DolarTL Yükselişle Başladı, Altın Güne Yükselişle Başladı Dolar/TL Yükselişle Başladı, Altın Güne Yükselişle Başladı
10:30 13 yıl önce neler yaşandı Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu 13 yıl önce neler yaşandı? Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu
10:12 Abbas’ın tarihi konuşmasından yeni detaylar Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı Abbas'ın tarihi konuşmasından yeni detaylar! Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı
09:55 Doğum gününde uçaktan atlayan 49 yaşındaki kadın, paraşütü açılmayınca feci şekilde can verdi Doğum gününde uçaktan atlayan 49 yaşındaki kadın, paraşütü açılmayınca feci şekilde can verdi
09:51 Acun Ilıcalı’ya tribünde büyük şok Öfkeli taraftar, tam da fotoğraf çekildiği sırada bağırdı Acun Ilıcalı'ya tribünde büyük şok! Öfkeli taraftar, tam da fotoğraf çekildiği sırada bağırdı
09:41 “Sıfır Bir“ dizi oyuncusunun sırtından vurulduğu anlar ortaya çıktı "Sıfır Bir" dizi oyuncusunun sırtından vurulduğu anlar ortaya çıktı
09:38 Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde! İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2024 03:12:10. #1.13#
SON DAKİKA: Karabük'te orman yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement