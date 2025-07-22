Karabük\'te Orman Yangını 6 Saattir Söndürülmeye Çalışıyor

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi 6 saattir aralıksız devam ediyor.

Karabük- Eskipazar karayolunun Cildikısık mevkisinde Burunsuz köyü yakınlarında saat 16.30 sularında başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle doğu ve batı yönlerinde yayılım gösterdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, itfaiye, jandarma ekipleri ve 64 araçla yangına müdahale ediliyor. Havanın kararması nedeniyle helikopter çalışmalarına ara verirken, söndürme çalışmaları karadan sürüyor. Ekiplerin arazinin engebeli yapısı ve rüzgar nedeniyle zaman zaman güçlük yaşadığı öğrenilirken, söndürme çalışmaları yaklaşık 6 saattir sürüyor. - KARABÜK