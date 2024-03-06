Karabük'te Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Karabük'te Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Karabük\'te Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

06.03.2024 17:28  Güncelleme: 17:30
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Karabük'te otomobilin ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Muhammed Enes Altay (26) idaresindeki 34 Z 7942 plakalı otomobil, organize sanayi bölgesinden merkez istikametine giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Kemalettin (61) ve Fadime Altay (62) yaralandı.

Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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