Karabük'te Otomobil Şarampole Yuvarlandı - Son Dakika
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Karabük'te Otomobil Şarampole Yuvarlandı

Karabük\'te Otomobil Şarampole Yuvarlandı

Karabük'te kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

18.10.2024 10:43
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Karabük'te yoldan çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Karabük- Ankara kara yolu kayı köyü mevkiinde Emir D. yönetimindeki BMW marka 81 AS 849 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Sürücü Emir D. ile birlikte yanında bulunan Aleyna B. yaralandı. İhbar sonucu olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te Otomobil Şarampole Yuvarlandı - Son Dakika

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