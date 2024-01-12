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Karabük'te Otomobilin Arkasında Sürüklenen Köpek Görüntülendi - Son Dakika
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Karabük'te Otomobilin Arkasında Sürüklenen Köpek Görüntülendi

Karabük'te bir sürücü, otomobili ile seyir halindeyken ipinden tuttuğu köpeği de peşinden sürükledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca olayın duyulması üzerine Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Karabük\'te Otomobilin Arkasında Sürüklenen Köpek Görüntülendi
12.01.2024 - 15:03,
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Karabük'te otomobili ile seyir eden sürücünün ipinden tuttuğu köpeği de peşinden sürüklediği anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, Ergenekon Mahallesi Köprülü Sokak'ta meydana geldi. Otomobille cadde üzerinde ilerleyen sürücü, ipinden tuttuğu köpeği beraberinde sürükledi. Trafikte "pes" dedirten o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde köpekle ilerleyen otomobilin bir süre sonra park halinde bekledikten sonra yoluna devam ettiği görüldü. Görüntünün sosyal medyaya yansıma üzerine Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KARABÜK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ergenekon, Karabük, Hayvan Hakları, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te Otomobilin Arkasında Sürüklenen Köpek Görüntülendi - Son Dakika


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