Karabük\'te Otomobilin Arkasında Sürüklenen Köpek Görüntülendi

Karabük'te otomobili ile seyir eden sürücünün ipinden tuttuğu köpeği de peşinden sürüklediği anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, Ergenekon Mahallesi Köprülü Sokak'ta meydana geldi. Otomobille cadde üzerinde ilerleyen sürücü, ipinden tuttuğu köpeği beraberinde sürükledi. Trafikte "pes" dedirten o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde köpekle ilerleyen otomobilin bir süre sonra park halinde bekledikten sonra yoluna devam ettiği görüldü. Görüntünün sosyal medyaya yansıma üzerine Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KARABÜK