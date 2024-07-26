Karabük'te otomobilin çarptığı kedi telef oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay Kartaltepe Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 78 AV 345 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken aniden önüne çıkan kediye çarptı. Otomobil sürücüsü yoluna devam ederken bir süre çırpınan kedi telef oldu. Otomobilin kediye çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - KARABÜK
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