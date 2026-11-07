Karabük'te park alanına devrilen minibüs 3 araçta maddi hasara yol açtı - Son Dakika
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Karabük'te park alanına devrilen minibüs 3 araçta maddi hasara yol açtı

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Karabük\'te park alanına devrilen minibüs 3 araçta maddi hasara yol açtı
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Karabük\'te park alanına devrilen minibüs 3 araçta maddi hasara yol açtı
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Karabük'te Aydınlıkevler Mahallesi Şafak Sokak'ta kontrolden çıkan minibüs, yaya kaldırımına çıktıktan sonra apartmanın park alanındaki araçların üzerine devrildi. Kazada 3 araçta maddi hasar oluşurken yaralanan olmadı, minibüs vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Karabük'te kontrolden çıkan minibüsün apartmanın park alanındaki araçların üzerine devrilmesi sonucu 3 araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Aydınlıkevler Mahallesi Şafak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 78 S 0088 plakalı minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle yaya kaldırımına çıktıktan sonra apartmanın park alanında bulunan araçların üzerine devrildi.

Üç aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kazaya karışan minibüs vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: İHA
Otomobil3. SayfaKarabükGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te park alanına devrilen minibüs 3 araçta maddi hasara yol açtı - Son Dakika
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