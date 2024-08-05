Karabük'te Plakasız Otomobil Kaçarken Kaza Yaptı, Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Karabük'te Plakasız Otomobil Kaçarken Kaza Yaptı, Uyuşturucu Ele Geçirildi

Karabük\'te Plakasız Otomobil Kaçarken Kaza Yaptı, Uyuşturucu Ele Geçirildi

Karabük'ten sabah saatlerinde plakasız bir şekilde hızla seyreden bir otomobili trafik ekiplerin dur ihtarına uymayıp kaçtı. Şehrin girişinde kaza yapan otomobildeki 3 kişi kaçarken biri polis ekibi tarafından yakalanırken, araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

05.08.2024 11:33
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Karabük'ten sabah saatlerinde plakasız bir şekilde hızla seyreden bir otomobili trafik ekiplerin dur ihtarına uymayıp kaçtı. Şehrin girişinde kaza yapan otomobildeki 3 kişi kaçarken biri polis ekibi tarafından yakalanırken, araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük- Eskipazar yolu kantar mevkii'nde değişim yapan Bölge trafik ekiplerinin yanından plakası olmayan ve aşırı hızla geçen aracın peşine düşen ekipler sıcak takibe alarak sesli ikazlara durması üzerine uyarı yaptı. İkaza rağmen kaçmaya devam eden şahsılar Bölge Trafik Şube Müdürlüğü kontrol noktasında da durmayarak kaçmaya devam etti. Kent girişindeki Öğlebeli Kavşağı'nda kaza yaparak durabilen otomobildeki 3 kişi araçtan inerek kaçarken, M.D isimli şahıs Bölge Trafik polisi tarafından kıskıvrak yakalanırken, diğer şahıslar ise kaçarak izlerini kaybettirdi. Bu sırada olay yerine gelen Narkotik ekiplerinin detaylı incelemesi üzerine poşet içerisinde yeşil renkli 5 adet şeker tabir edilen narkotik madde ve 3 ayrı poşet içerisinde içime fişek halinde hazırlanmış esrar maddesi ele geçirildi.

Öte yandan, Trafik ekiplerinin şase üzerinden yaptıkları incelemede 34 AAT 567 plakalı otomobilin Kocaeli'den çalındığın tespit edilirken, aracı çalan şahısların söktükleri plakaların ise bagajda olduğu tespit edildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te Plakasız Otomobil Kaçarken Kaza Yaptı, Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te Plakasız Otomobil Kaçarken Kaza Yaptı, Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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