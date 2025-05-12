Karabük'te Tek Katlı Ev Yangında Kül Oldu

Karabük'te tek katlı ev alevlere teslim oldu

KARABÜK - Karabük'te henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde çıkan yangından tek katlı bir ev alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, olay merkeze bağlı Salmanlar Köyü'nde meydana geldi. Cemalettin ve Makbule Ünal çiftine ait tek katlı evde henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Ünal çiftinin tarlada çalıştığı sırada çıkan yangında alevleri fark eden köylüler durumu 112 Acil Servis'e bildirirken, itfaiye ekipleri gelene kadar köylüler evden çektikleri hortumla yangına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme arazözü, Karabük Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Rüzgarında etkisi ile büyüyen alevler diğer evlere sıçramadan itfaiye ve orman işletme ekiplerinin müdahalesi ile uzun uğraşlar sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında tek ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı.