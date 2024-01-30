Karabük\'te Telefon Dolandırıcılarına Polis Engeli

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Karabük'te telefon dolandırıcılarının bir kişinin altınlarını dolandırmasını polis ekipleri önledi.

Edinilen bilgiye göre, Safranbolu ilçesinde ikamet eden Z.D.'yi telefonla arayarak polis olduklarını söyleyen şahıslar, şahsın kimliğinin kopyalandığını, suç örgütlerine karıştığı söyledi. Şahısların para göndererek olayın çözüleceğini söylemesi üzerine evde bulunan 60 bin lira değerindeki altınları bozdurmak üzere il merkezinde bir kuyumcuya gitti. Şahsın dolandırılmak üzere olduğunun anlaşılması üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Polis ekipleri, bankalar ve ATM'lerde tedbir aldıktan sonra Z.D. ile irtibata geçerek dolandırıcılık önlendi. Şahsın şikayetçi olmaması üzerine polis ekipleri, Z.D.'yi bilgilendirirken, vatandaşların huzurunu ve güvenliğini bozacak her türlü suçun önlenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ve mücadelenin durmaksızın devam edeceği bildirildi. - KARABÜK