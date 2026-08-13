Karabük'te Tıra Lokomotif Çarptı
Karabük'te hemzemin geçitte tıra lokomotif çarparak maddi hasar yarattı, inceleme başlatıldı.
Karabük'te hemzemin geçitten geçmeye çalışan tıra lokomotifin çarpması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.
Kaza, KARDEMİR girişindeki hemzemin geçitte meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Erkan A. idaresindeki DE 33 053 numaralı lokomotif, hemzemin geçitten geçmeye çalışan E.Y. yönetimindeki 41 AOZ 501 plakalı tıra çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluştu.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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