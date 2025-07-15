Karabük\'te Trafik İhlalleri: 29 Bin TL Ceza

Karabük'te trafik kurallarını ihlal ederek vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik yapılan incelemelerde toplam 29 bin 724 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yer alan trafik ihlallerine ilişkin inceleme başlattı. İncelemeler sonucunda Kartaltepe Mahallesi'nde kapısı açık şekilde yük taşıyarak trafikte seyreden araç sürücüsüne, hem kendisinin hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliğini tehlikeye atmasından dolayı 3 bin 65 TL, Ankara Yolu üzerinde konvoy oluşturarak trafiği tehlikeye sokan iki sürücüye ise toplam 6 bin 139 TL, 100. Yıl Mahallesi'nde gece saatlerinde yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden bir sürücüye 11 bin 253 lira ceza kesilirken araç trafikten men edildi.

Aynı mahallede alkollü araç kullandığı tespit edilen bir sürücüye ise 9 bin 267 lira ceza uygulanarak sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu. - KARABÜK