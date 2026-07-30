Karabük'te Trafik İhlalleri Kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karabük'te Trafik İhlalleri Kamerada

Karabük\'te Trafik İhlalleri Kamerada
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te trafik kurallarını ihlal eden sürücüler, araç ve kask kameralarıyla kaydedildi.

Karabük'te farklı noktalarda trafik kurallarını ihlal eden sürücüler, araç ve kask kameralarınca kaydedildi.

Karabük-Safranbolu kara yolu Sanayi Kavşağı'nda iki otomobil sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı anlar, bölgede seyir halinde bulunan bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Karabük-Yenice kara yolu Melise köyü ile Pirinçlik mevkii arasında ise sinyal vermeden dönüş yapan otomobil ile hatalı sollama yapan bir başka aracın neden olduğu tehlikeli anlar araç kamerası tarafından görüntülendi. Karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpışma tehlikesi yaşayan sürücünün son anda yaptığı manevrayla muhtemel kazanın önüne geçildi.

Öte yandan Karabük-Safranbolu kara yolu Medikar Hastanesi mevkiinde ters istikamete girerek ilerleyen tır da araç kamerası tarafından kaydedildi. Trafiği tehlikeye düşüren tır sürücüsünün, hem kendi can güvenliğini hem de diğer sürücülerin hayatını riske atan davranışı dikkat çekti.

Farklı noktalarda yaşanan trafik kuralı ihlalleri, araç ve kask kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Karabük, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te Trafik İhlalleri Kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, Umman’ın teklifini reddetti: “Savaşın yeniden başlamasına hazırız“ demişlerdi İran, Umman'ın teklifini reddetti: "Savaşın yeniden başlamasına hazırız" demişlerdi
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirildiler: Emniyette böyle sergilendiler Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirildiler: Emniyette böyle sergilendiler
Dervişoğlu: Milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok Dervişoğlu: Milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok
Ünlü Fransız DJ Kavinsky, evinde ölü bulundu Ünlü Fransız DJ Kavinsky, evinde ölü bulundu
Mucize kurtuluş Bu halde 16 kilometre yürüdü Mucize kurtuluş! Bu halde 16 kilometre yürüdü
200’ün üzerinde belediye başkanı CHP’den istifa etti Yeni Parti’ye katılıyorlar 200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa etti! Yeni Parti’ye katılıyorlar

11:23
Burcu Köksal’dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş’a gönderme
Burcu Köksal'dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş'a gönderme
11:15
Soruşturmanın detayları netleşti İşte Erdal Beşikçioğlu’na yöneltilen 7 suçlama
Soruşturmanın detayları netleşti! İşte Erdal Beşikçioğlu'na yöneltilen 7 suçlama
10:43
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü Ünlü şefin ortağı konuştu
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü? Ünlü şefin ortağı konuştu
10:26
5 bölgede orman yangınları sürüyor Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı
5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı
10:22
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti İşte Davutoğlu’nun bundan sonraki yol haritası
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte Davutoğlu'nun bundan sonraki yol haritası
09:54
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Polis artık ceza kesemeyecek
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Polis artık ceza kesemeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 11:29:25. #.0.2#
SON DAKİKA: Karabük'te Trafik İhlalleri Kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.