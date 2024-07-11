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Karabük'te trafik kazası: 3 yaralı

KARABÜK - Karabük'te yağmur yağışı sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil istinat duvarına çarptı. Kazada otomobil içinde bulunan biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eskipazar - Karabük karayolu Cumayanı mevkiinde meydana geldi. E.Y. idaresindeki 37 ACR 497 plakalı Honda marka otomobili ile Karabük istikametine seyir halinde iken Cumayanı mevkiine geldiği esnada havanın yağışlı zeminin ıslak olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkarak istinat duvarına çarptı. Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, otomobil içersinde yolcu olarak bulunan G.A., B.C. ve Y.A. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.