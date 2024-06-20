Karabük'te trafik kazası: 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karabük'te trafik kazası: 6 kişi yaralandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir çocuğun da aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı. Kazanın yaşandığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

20.06.2024 15:42
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Karabük'te bir çocuğun ağır olmak üzere 6 kişinin yaralandığı trafik kazasının yaşandığı anlara ait güvenlik kamerası ortaya çıktı. Bayram dönüşü memleketlerinden dönen bir ailenin bulunduğu hafif ticari aracın arıza yapması sonucu meydana gelen kazanın o anlara ait görüntüleri bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı D-100 kara yolu Kemikli rampalarında meydana geldi. Çerkeş ilçesinden Gerede ilçesine doğru seyir halinde olan A.G. idaresindeki 14 BL 400 plakalı kamyon, Aktaş Kalesi mevkisinde aynı yönde ilerleyen ve bir arıza yapan Ü.S. idaresindeki 25 ADN 757 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Meydana gelen kazada hafif ticari aracın sürücüsü Ü.S., ile aynı araçta bulunan yolcular A.S., C.A.S. (1), A.K.S., M.S. ve M.E.S. (9) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan 9 yaşındaki M.E.S.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise Kemikli rampalarında yer alan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kamyonun D-100 kara yolunun Kemikli mevkisinde yol kenarında duran hafif ticari araca arkadan çarpması yer alıyor. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te trafik kazası: 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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