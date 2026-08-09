Karabük\'te trafik kazası: 7 yaralı

Karabük'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Safranbolu Çevre Yolu'nun Safranbolu istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Yalçın (62) idaresindeki 78 BY 480 plakalı hafif ticari araç yolun en sağ şeridinde dörtlü ikaz lambaları yanar vaziyette duran Erdal Tosun (40) yönetimindeki 16 BYH 356 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, araçlarda bulunan toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.