Karabük\'te Trafik Tehlikesi Anları Kamerada

Karabük'te kontrolsüz şekilde yola çıkan ve ani şerit değiştiren bazı sürücülerin trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar araç kamerasınca kaydedildi.

İlk olay, Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Sanayi Sokak'tan Karabük istikametine dönüş yapmak isteyen 78 ACS 339 plakalı hafif ticari araç, Adnan Menderes Bulvarı'na kontrolsüz şekilde çıktı. Bu sırada bulvar üzerinde seyreden iki araç, sürücülerinin ani fren ve manevralarıyla muhtemel kazadan son anda kurtuldu.

Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücülerin korna çalarak duruma tepki gösterdiği görüldü.

İkinci olay ise Balıklar Kayası Kavşağı'nda yaşandı.

İl Emniyet Müdürlüğü istikametine seyreden 74 BG 225 plakalı hafif ticari araç, sinyal vermeden ani şekilde şerit değiştirdi. Arkadan gelen aracın sürücüsünün hızını düşürmesi sayesinde muhtemel bir kaza önlendi.

Bu anlar da araç kamerasınca kaydedildi.

Kentin farklı noktalarında kaydedilen görüntülerde, kontrolsüz şekilde ana yola çıkan ve trafik kurallarına aykırı manevralar yapan bazı sürücülerin diğer sürücüler için tehlike oluşturduğu görüldü.