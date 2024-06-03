Karabük'te üç araçlı zincirleme trafik kazası: 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karabük'te üç araçlı zincirleme trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Karabük\'te üç araçlı zincirleme trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Karabük'te meydana gelen üç araçlı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Şehit Ateşe Reşat Morali Bulvarı Balıklar Kayası mevkiinde meydana geldi. İ.A. idaresindeki minibüse çarpan M.S. idaresindeki otomobil, çarpmanın etkisiyle savrulan başka bir araca da çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü M.S. kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve inceleme başlatıldı.

03.06.2024 14:04
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Karabük'te 1 kişinin yaralandığı üç araçlı zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Şehit Ateşe Reşat Morali Bulvarı Balıklar Kayası mevkiinde meydana geldi. Yolcu almak için duran İ.A. idaresindeki 78 M 0362 plakalı minibüse, aynı istikamette seyir halinde olan M.S. idaresindeki 06 DPY 749 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobile de M. A. idaresindeki 34 LJV 49 plakalı başka bir araç çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü M.S. kendi imkanları ile Karabük Medikar Hastanesine başvurdu.

Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te üç araçlı zincirleme trafik kazası: 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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