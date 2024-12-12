Karabük\'te uyuşturucu baskını: 5 gözaltı

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Karabük'te uyuşturucu ile yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezinde yaptıkları çalışmada 5 şüphelinin bulunduğu araç ile üst aramalarında 168 adet sentetik ecza hap, 5 adet uyuşturucu hap ve 2 ecstacsy uyuşturucu hap ele geçirdi. Şahıslar gözaltına alındı. - KARABÜK