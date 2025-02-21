Karabük'te Uyuşturucu ile Yakalanan Şahısın Ceza Geçmişi Ortaya Çıktı

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Karabük'te hakkında kamu malına zarar vermek suçundan hapis cezası bulunan şahıs, uyuşturucu maddeyle yakalandı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uygulamada şüpheli bir şahıs yapılan üst aramasında 16 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şahıs hakkında kamu malına zarar vermek suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. - KARABÜK