Karabük'te Uyuşturucu Madde ile Yakalanan 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Karabük'te Uyuşturucu Madde ile Yakalanan 2 Şüpheli Tutuklandı

Karabük'te yapılan operasyonda uyuşturucu madde bulunduran 2 şüpheli tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

23.08.2024 20:59
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Karabük'te uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

İl merkezinde yapılan uygulamada durumundan şüphelenilen A.B.Ç ve İ.N.T isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 50 adet uyuşturucu hap ile daralı qğırlığı 35,17 gram peçeteye emdirilmiş bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te Uyuşturucu Madde ile Yakalanan 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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