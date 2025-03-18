Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Karabük'te polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il merkezinde düzenlenen iki ayrı operasyonda 8,6 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu maddeden kazanıldığı değerlendirilen 32 bin 280 TL ele geçirilirken M.A.K., E.Y., M.Ş., H.Ü., M.B.Ç., A.Y.K., E.B.Ş. ve B.C.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerden 7'si hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından haklarında işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen E.B.Ş. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KARABÜK