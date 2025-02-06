Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonu

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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından il merkezinde yapılan iki farklı operasyonda, şahsın üzerinde, eşyalarında, aracında ve ikametgahında yapılan aramada,4,77 gram metamfetamin, 197 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Operasyonda 1 adet cep telefonuna incelenmek üzere el konulurken, 2 zanlı gözaltına alındı. - KARABÜK