Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonu

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3,28 gram sentetik kannabinoid bonzai hammaddesi ele geçirildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karabük Merkez'de yürütülen çalışma kapsamında, bir şüphelinin üzerinde ve eşyalarında adli arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda 3,28 gram sentetik kannabinoid bonzai hammaddesi bulundu. Uyuşturucu maddeye el konulurken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK