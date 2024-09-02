Karabük\'te Uyuşturucu ile Yakalanan İki Şüpheli Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

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Karabük'te jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamada uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca gerçekleştirilen uygulamada durumunda şüphelenilen bir aracı durdurdu. İki şahsın üzerinde ve aracın içerisinde yapılan aramada 0,8 gram uyuşturucu madde ve 13 adet hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. - KARABÜK