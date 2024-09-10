Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonu

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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalan 3 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri kentte uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde yürütülen istihbarı ve saha faaliyetleri sonucu 8- 9 Eylül tarihleri arasında iki ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 16,99 gram esrar, 100 gram metemfetamin ele geçirilirken G.Ü. ve H.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından G.Ü. hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak (TCK-191) suçundan adli işlem yapıldı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli H.B. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ortak yapılan çalışmalar ve denetimler sonucunda hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası ile yakalama emri bulunan M.G isimli şahıs görevlilerce yakalanarak işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KARABÜK