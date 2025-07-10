Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Karabük'te düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen istihbari çalışmalar ve saha faaliyetleri sonucu 9 Temmuz'da il merkezinde iki ayrı operasyon gerçekleştirildi. İlk operasyonda, durumundan şüphelenilen E.K. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, daralı ağırlığı 5,60 gram AM-2201 (sentetik kannabinoid - bonzai hammaddesi), 0,26 gram bonzai (peçeteye emdirilmiş vaziyette) ile 92,56 gram marihuana ele geçirildi. Aynı gün gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise K.K. isimli şahsın üst aramasında 1,17 gram AM-2201 (sentetik kannabinoid - bonzai hammaddesi), 148 adet sentetik ecza, 10 adet ecstasy ve 6,39 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK