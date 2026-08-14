Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu
Karabük'te yapılan operasyonlarda 273 sentetik hap ve amfetaminle emdirilmiş 10 peçete ele geçirildi.
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 273 adet sentetik hap ve amfetamin emdirilmiş 10 parça peçete ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezi ve Safranbolu ilçesinde icra edilen 3 ayrı operasyonda, 4 şahsın üzerinde, eşyalarında, aracında ve ikametinde adli arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 273 adet sentetik hap ile farklı ebatlarda amfetamin maddesi emdirilmiş 10 parça peçete ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 adet cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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