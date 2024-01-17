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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 36 Hap Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 36 Hap Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı

Karabük'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Cumayanı Köyü'nde bulunan 2 şahsın ikametlerinde yapılan aramada 36 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi ve hakim karşısına çıktıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonu: 36 Hap Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı
17.01.2024 - 17:05,
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Karabük'te jandarma ekipleri tarafından iki farklı ikamette yapılan aramada 36 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Cumayanı Köyünde 2 şahsın ikametlerine operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği ile yapılan aramada 36 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 36 Hap Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika


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