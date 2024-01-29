Karabük\'te uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheliden 1\'i tutuklandı

Uyuşturucu ile yakalanan 4 şüpheliden 1'i yakalandı

KARABÜK - Karabük'te uyuşturucu madde ile yakalanan 4 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

Ankara Yolu Bölge Trafik Önü Uygulama noktasında yapılan uygulamada S.O, T.Y, A.İ.Y ve B.K isimli şahısların bulunduğu araç durduruldu. Şahısların üzerinde yapılan aramada daralı ağırlığı 37.04 gram metamfetamin, 3.78 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Şüphelilerden S.O., T.Y. ve A.İ.Y. hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapılırken, gözaltına alınan B.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.