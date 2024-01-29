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Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

Karabük'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada, şahısların üzerinde 37.04 gram metamfetamin ve 3.78 gram bonzai ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Karabük\'te uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheliden 1\'i tutuklandı
29.01.2024 - 23:18,
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Uyuşturucu ile yakalanan 4 şüpheliden 1'i yakalandı

KARABÜK - Karabük'te uyuşturucu madde ile yakalanan 4 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

Ankara Yolu Bölge Trafik Önü Uygulama noktasında yapılan uygulamada S.O, T.Y, A.İ.Y ve B.K isimli şahısların bulunduğu araç durduruldu. Şahısların üzerinde yapılan aramada daralı ağırlığı 37.04 gram metamfetamin, 3.78 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Şüphelilerden S.O., T.Y. ve A.İ.Y. hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapılırken, gözaltına alınan B.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika


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