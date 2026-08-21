Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika
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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı
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Karabük'te düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve bandrolsüz tütün ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltında.

Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen 4 ayrı operasyonda uyuşturucu madde emdirilmiş peçete, bonzai, uyuşturucu kullanma aparatı ve 90 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı ve Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karabük merkez ve Safranbolu ilçesinde 4 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 7 şüphelinin üzerinde ve yapılan adli aramalarda 2 adet uyuşturucu madde emdirilmiş peçete, 45 gram sentetik kannabinoid, 90 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Karabük, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika

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