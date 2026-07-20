Karabük\'te Uyuşturucu ve Kaçak Sigara Operasyonu

Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde emdirilmiş peçete ile kaçak sigara ve kıyılmış tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karabük merkezde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 2 şüphelinin üzeri, ikameti ve iş yerinde arama yapıldı.

Aramalarda farklı ebatlarda 28 adet uyuşturucu madde emdirilmiş peçete, 2 bin 975 paket bandrolsüz sigara ile 8 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Ayrıca 1 cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK