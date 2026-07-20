Karabük'te Uyuşturucu ve Kaçak Sigara Operasyonu - Son Dakika
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Karabük'te Uyuşturucu ve Kaçak Sigara Operasyonu

Karabük\'te Uyuşturucu ve Kaçak Sigara Operasyonu
20.07.2026 17:45
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Jandarma, Karabük'te yaptığı operasyonlarda uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltında.

Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde emdirilmiş peçete ile kaçak sigara ve kıyılmış tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karabük merkezde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 2 şüphelinin üzeri, ikameti ve iş yerinde arama yapıldı.

Aramalarda farklı ebatlarda 28 adet uyuşturucu madde emdirilmiş peçete, 2 bin 975 paket bandrolsüz sigara ile 8 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Ayrıca 1 cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te Uyuşturucu ve Kaçak Sigara Operasyonu - Son Dakika

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