Villanın müştemilatında çıkan yangın söndürüldü
07.12.2025 23:21  Güncelleme: 23:26
Safranbolu'da bir villanın müştemilatında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldi, çıkış nedeni araştırılıyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir villanın müştemilatında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

İsmetpaşa Mahallesi Beştepeler Caddesi'nde Ahmet Erorhan'a ait villanın müştemilatında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede müdahale eden ekipler, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangında müştemilatta maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

