Villanın müştemilatında çıkan yangın söndürüldü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir villanın müştemilatında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

İsmetpaşa Mahallesi Beştepeler Caddesi'nde Ahmet Erorhan'a ait villanın müştemilatında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede müdahale eden ekipler, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangında müştemilatta maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK