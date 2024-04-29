Karabük'te Yağmur Sonrası Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Karabük'te Yağmur Sonrası Trafik Kazası: 3 Yaralı

Karabük\'te Yağmur Sonrası Trafik Kazası: 3 Yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, yağmur sonrası kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Bir otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaçlara ve aydınlatma direğine çarpmasıyla meydana gelen kazada, sürücü ve yanındaki 2 yolcu yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

29.04.2024 12:31
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Karabük'te yağmur yağışı sonrası kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Z.D. (60) idaresindeki 57 AAR 134 plakalı otomobil, Bolu'nun Gerede ilçesi istikametinden Karabük'ün Eskipazar ilçesi istikametine seyir halindeyken Mermer mevkisinde yağmur yağışı sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaçlara ve aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisizle otomobil devrilirken, sürücü ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan A.D ve Y.G yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastanelere sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te Yağmur Sonrası Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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