Karabük'te Yangın: Yeni Evlilerin Evi Küle Döndü

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İki katlı ev alevlere teslim oldu, yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Üç hafta önce evlenen çiftin evi yangında kullanılmaz hale geldi

KARABÜK - Karabük'te alevlere teslim olan iki katlı müstakil ev kullanılmaz hale gelirken yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Olay, Atatürk Mahallesi Çakıroğlu Sokak'ta meydana geldi. Songül Parlak isimli şahsa ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sararken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alarak söndürdü. Bazı vatandaşlar yangının ormanlık alana sıçrama tehlikesine karşı büyük panik yaşadı.

Tamamen yanan ev kullanılmaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan Songül Parlak'ın yaklaşık 3 hafta önce evlendiği ve evini komşularının yardımıyla tamamlayabildiği öğrenildi.