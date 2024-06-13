Karabük'te yapılan uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

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Karabük'te yapılan iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin" önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde yürütülen istihbarı ve saha faaliyetlerinde çerçevesinde operasyon düzenlendi. İl merkezinde A.T'nin yapılan üst aramasında, 60 sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

İl merkezinde yapılan bir diğer operasyonda da S.A.A.'nın üzerinde yapılan aramada 219,43 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından adli işlem yapılırken, zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KARABÜK