Karabük'te Yaralı Karaca Tedavi Altına Alındı - Son Dakika
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Karabük'te Yaralı Karaca Tedavi Altına Alındı

Karabük\'te Yaralı Karaca Tedavi Altına Alındı

Karabük'te kara yolunun ortasında yaralı bulunan bir karaca, sürücü tarafından fark edilerek tedaviye alındı. Karacanın ön ayaklarının kırık olduğu belirlendi ve veteriner kliniğine götürüldü. Tedavisinin ardından karaca yeniden doğaya bırakılacak.

19.05.2024 16:49
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Karabük'te kara yolunun ortasında yaralı bulunan karaca, tedaviye alındı.

Karabük - Eskipazar D-755 kara yolu Kayı köyü mevkiinde meydana gelen olayda, Ankara yönüne seyir halinde olan otomobilin sürücüsü yolun ortasındaki yaralı karacayı fark etti. Sürücü ve yanındakiler bir aracın çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen karacayı yol kenarına taşıdıktan sonra Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nü arayıp durumu bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ön ayaklarının kırık olduğunu belirlediği karacayı araca alarak veteriner kliniğine götürdü.

Karacanın tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakılacağı bildirildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te Yaralı Karaca Tedavi Altına Alındı - Son Dakika

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