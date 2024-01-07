Karabük\'te Yük Treni Raydan Çıktı

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Karabük'ün Yenice ilçesinde demir yoluna düşen kayalar, kömür taşıyan yük trenini raydan çıkardı.
Olay, Balıkısık mevkiinde meydana geldi. Zonguldak'tan Karabük istikametine kömür taşıyan yük treni, heyelan nedeniyle demir yoluna düşen kayalara çarparak raydan çıktı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kaza sonrası Zonguldak-Karabük seferleri geçici süre ertelendi. Bölgeye sevk edilen ekipler, kayaların demir yolundan kaldırılması için çalışma başlattı. - KARABÜK
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