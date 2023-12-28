Karabük\'te 3 araçlı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Karabük'te meydana gelen 3 araçlı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük- Eskipazar karayolu Kemaloyman mevkiinde meydana geldi. H.T.P. idaresindeki 78 ABH 787 plakalı otomobil, A.Y. yönetimindeki 78 AT 179 plakalı tırla çarpıştı. Otomobil daha sonra çarpışmanın etkisiyle aynı yönde giden H.Y.'nin kullandığı 78 AT 073 plakalı tıra çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK