Karabük\'teki Orman Yangını 78. Saatine Girdi

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyünde başlayan ve rüzgarın etkisiyle Ovacık ilçesinin köylerine sıçrayan orman yangını 78. saatine girdi. Arazinin sarp ve engebeli olması sebebiyle yangına, yalnızca havadan müdahale edilebiliyor.

Karabük-Ovacık karayolu üzerindeki Pirinç Kayaları mevkiinde etkili olan yangına, bölgenin sarp ve kayalık yapısı nedeniyle karadan ulaşımda zorluk yaşanıyor. Bu nedenle özellikle helikopterlerle havadan yoğun müdahale gerçekleştiriliyor. Bölgede Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra AFAD, itfaiye, jandarma, belediye ekipleri ve gönüllüler görev alıyor. Yangının kontrol altına alınabilmesi için hem havadan su atışları hem de yer ekiplerinin şerit açma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, yangının etkili olduğu alanda dumanların yükselmesiyle kaçan kuş sürüleri görüntülendi. Görüntüler, yangının doğa üzerindeki etkisini gözler önüne serdi. - KARABÜK