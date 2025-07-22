Karabük\'teki Orman Yangının Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, orman yangınını söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, etkili olan rüzgarın ekiplerin çalışmasını zorlaştırdığını söyledi.

Vali Yavuz, yaptığı açıklamada saat 16.30 sıralarında başlayan yangında alevlerin doğu ve batı yönlerinde ilerlemeye devam ettiğini ifade etti. Vali Yavuz, yangına 64 arazöz, su tankeri ve iş makinesi ile 200'den fazla personelin müdahale ettiğini belirterek, "Havanın kararmasıyla birlikte helikopterimiz, yakıt ikmali sonrası uçuş güvenliği gereği ara verecek. Bu aşamadan sonra karadan müdahaleye ağırlık vereceğiz" dedi.

Önceliklerinin yangının yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınması ve ormanların korunması olduğunu vurgulayan Yavuz, "Bildiğiniz gibi coğrafya engebeli. Tepeler dağlık ve vadilerle kaplı bir alan. Bu etkenler çalışmaları zorlaştırsa da tüm kurumlarımız büyük bir koordinasyon içinde görev yapıyor" diye konuştu.

Zarar gören alanlarla ilgili net bir tespitin henüz yapılamadığını belirten Yavuz, ilerleyen saatlerde gerekli tespitlerin tamamlanarak kamuoyunun bilgilendirileceğini ifade etti. Rüzgarın yangının yönünü değiştirmesinin müdahaleyi zorlaştırdığına dikkat çeken Yavuz, rüzgarın yavaşlamasıyla birlikte ekiplerin müdahalesinin daha etkili olduğunu dile getirdi. Yangına Orman Teşkilatı, İl Özel İdaresi, Karayolları, AFAD, jandarma, belediyeler ve çevre il-ilçelerden gelen orman ekiplerinin müdahale ettiğini belirten Vali Yavuz, "İnşallah kısa sürede hep birlikte bu yangını söndürerek yeşil vatanımızı koruyacağız. Tüm vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. - KARABÜK